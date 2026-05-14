Polícia Civil prende integrante de esquema de pirâmide financeira em Niterói
Segundo os agentes, os investigados teriam movimentado cerca de R$50 milhões
Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam, nesta quinta-feira (14/05), um homem apontado como integrante de uma organização criminosa envolvida em crimes contra a economia popular e estelionato. Ele foi localizado no bairro Santa Rosa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava desde 2020 utilizando empresas para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas. O esquema consistia na captação de recursos de terceiros mediante promessa de altos rendimentos, caracterizando um modelo de pirâmide financeira.
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Ainda segundo os agentes, os investigados teriam movimentado cerca de R$50 milhões. As diligências seguem para localizar outros integrantes da organização criminosa e recuperar ativos desviados.