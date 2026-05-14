Polícia Militar realiza operação no Morro do Dendê para a retirada de barricadas

A ação ainda está em andamento, não se tem atualizações sobre os seus resultados - Foto: Reprodução/PMERJ

A ação ainda está em andamento, não se tem atualizações sobre os seus resultados - Foto: Reprodução/PMERJ

A Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (14), uma operação de retirada de barricadas e combate a organizações criminosas no Morro do Dendê, Ilha do Governador.

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A ação policial teve o seu início nas primeiras horas desta manhã. Os agentes do 17° BPM(Ilha do Governador) encontraram um bloqueio feito com pedaços de madeira em chamas no início da comunidade, que precisaram apagar o fogo com baldes d’água.

A operação conta com o apoio do 1° Comando de Policiamento de Área e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais. A ação ainda está em andamento, não se tem atualizações sobre os seus resultados.