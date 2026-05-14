Operação no Brejal termina com dois presos e apreensão de arma e drogas em São Gonçalo

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da DCAV - Foto: Divugação/ PMERJ

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da DCAV - Foto: Divugação/ PMERJ

Uma ação da Polícia Militar realizada na manhã desta quinta-feira (14) terminou com a prisão de dois suspeitos e a apreensão de uma arma de fogo, munições, rádios transmissores e material entorpecente na Comunidade do Brejal, em São Gonçalo.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), policiais prestavam apoio a uma equipe da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima no cumprimento de um mandado de prisão na comunidade, quando encontraram indivíduos em atitude suspeita durante patrulhamento na região.

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Após um cerco tático, os agentes conseguiram prender dois suspeitos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um carregador, 14 munições intactas, dois rádios transmissores e uma quantidade de drogas que ainda seria contabilizada.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da DCAV, onde a ocorrência foi registrada.