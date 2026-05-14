Homem com extensa ficha criminal é preso no Centro de Niterói

O homem era procurado pela Justiça pelo crime de roubo qualificado - Foto: Reprodução

O homem era procurado pela Justiça pelo crime de roubo qualificado - Foto: Reprodução

Um homem com extensa ficha criminal e apontado pela polícia como de alta periculosidade foi preso nesta quinta-feira (14), no Centro de Niterói. A prisão ocorreu após uma operação de inteligência da Polícia Civil, que localizou o suspeito em uma rua movimentada da região.

O homem era procurado pela Justiça pelo crime de roubo qualificado e foi encontrado na Rua Heitor Carrilho, durante ação de agentes da 72ª DP (Mutuá).

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Segundo os policiais, o homem possui diversas passagens por roubo de veículos, roubo de cargas, tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra a própria ex-companheira, sendo considerado um dos alvos prioritários da região.

Ele foi levado para a unidade policial e deve ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.