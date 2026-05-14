Mulher é presa após bebê ser internado em estado grave com sinais de tortura em Maricá

Uma mulher foi presa na quarta-feira (13), acusada de submeter o próprio filho, um bebê de apenas 8 meses, a um cenário de violência extrema. A criança deu entrada no hospital com sinais de tortura e violência sexual. A prisão aconteceu na Rua Braulina Maria da Conceição, no bairro Jacaroá, em Maricá, Região Metropolitana do Rio.

Agentes do 12º BPM (Maricá) levaram a mulher à delegacia após o bebê dar entrada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. De acordo com o diagnóstico médico, a criança apresentava marcas de violência sexual, sinais de asfixia no peito e no pescoço, sinais de agressão na região do abdômen, além de ferimentos na cabeça.

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Segundo investigações da 82ª DP (Maricá), na casa da mulher foi encontrado um ambiente insalubre, com uma casa sem telhado, onde o bebê era deixado em um colchão no chão. A mãe, em meio ao vício em crack, recebia diversos homens, expondo o recém-nascido a situações de risco. Há ainda relatos de abandono da criança em pontos de tráfico de drogas e negligência total nos cuidados básicos esperados de uma mãe.

Segundo informações, a criança apresentava dores desde o dia 9, o delegado adotou cautela técnica para evitar eventual nulidade por abuso de autoridade. Ao invés de um flagrante que poderia ser questionado, foi optado pela produção de uma representação consistente pela prisão temporária.

Foi determinada a expedição do mandado, e o expediente da Vara foi mantido até a conclusão do procedimento. A ordem judicial chegou à delegacia no fim da noite e foi imediatamente cumprida pelos policiais. Na delegacia, de acordo com a Polícia Civil, a mulher agia com frieza e indiferença. A Polícia Civil segue investigando a participação dos homens que frequentavam o local.