Assalto à farmácia em Botafogo gera prejuízo de R$ 50 mil: canetas emagrecedoras e medicamentos

Uma mulher foi presa e um adolescente apreendido na noite desta quarta-feira (13), suspeitos de roubo a uma farmácia em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Policiais civis encontraram canetas emagrecedoras e mais de mil medicamentos com a dupla, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 50 mil ao estabelecimento. De acordo com a investigação da 37ª DP (Ilha do Governador), os suspeitos entraram na farmácia após o fechamento, quando três funcionários ainda estavam no local realizando os procedimentos finais do expediente. A dupla anunciou o assalto, armada com uma arma de fogo e facas, ameaçando as vítimas e roubando celulares e diversos produtos da loja.

Os funcionários foram trancados no vestiário. Uma das vítimas foi obrigada a acompanhar os suspeitos até a área da geladeira e, depois, até o cofre da farmácia, que foi aberto sob ameaças. A 37ª DP informou que os suspeitos chegaram a retirar o dinheiro do cofre, mas, na pressa de fugir, acabaram esquecendo a quantia no local, juntamente com uma das facas utilizadas no crime. Em depoimento, as vítimas relataram que a dupla agiu de forma extremamente agressiva. Um dos trabalhadores também foi ameaçado para entregar sua aliança. Após a fuga dos criminosos, os funcionários conseguiram pedir socorro.

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Policiais da 37ª DP já monitoravam um grupo especializado em roubos a farmácias e receberam informações de inteligência indicando que a dupla atuaria na noite de quarta-feira (13). O adolescente já havia sido identificado em procedimento anterior por prática de crime com características semelhantes.

As equipes passaram a monitorar a movimentação dos suspeitos. Por volta das 21h, os agentes viram o adolescente e Iasmin Corrêa de Amorim descendo de uma passarela e entrando em um veículo de aplicativo. O carro seguiu em direção à Zona Sul, sendo acompanhado pelos policiais. Após o roubo, os agentes localizaram os suspeitos dentro do veículo, na Rua Humaitá, ainda na Zona Sul. Eles foram conduzidos à 37ª DP e responderão por roubo majorado e Iasmin também responderá por corrupção de menores.