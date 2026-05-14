Comunidade Nova Brasília é alvo de operação do Bope

A ação busca reprimir o crime organizado e procura suspeitos que mantêm ligação com conflitos territoriais e roubos de veículos - Foto: Divulgação

A ação busca reprimir o crime organizado e procura suspeitos que mantêm ligação com conflitos territoriais e roubos de veículos - Foto: Divulgação

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), realizam uma operação na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, em Niterói, desde o começo da manhã desta quinta-feira (14). A ação policial tem o objetivo de reprimir o crime organizado e procura suspeitos que mantêm ligação com conflitos territoriais e roubos de veículos.

A operação conta com apoio de policiais do 12º BPM (Niterói).

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A ação do Bope ainda está a em andamento, portanto, não há informações referentes a prisões ou apreensões.