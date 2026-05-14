Mulher é presa acusada de liderar grupo responsável por explorar e estuprar crianças

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quinta-feira (14/05), uma das líderes de uma organização criminosa responsável por aliciar, explorar e estuprar menores de idade. A criminosa chegou a levar uma criança para se encontrar com um homem norte-americano, preso em dezembro de 2025, em troca de um celular e dinheiro como pagamento. Ela foi capturada no bairro Jacaré, na Zona Norte do Rio, durante ação da “Operação Caminhos Seguros”.

A prisão desta quinta é um desdobramento da investigação que prendeu o cidadão norte-americano, preso em dezembro de 2025, em São Paulo. Na época, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos do criminoso, como pen-drives, notebooks, celulares e câmeras, sendo uma delas um equipamento espião. A análise dos arquivos armazenados revelou a existência de vídeos em que o preso mantinha relações sexuais com menores de idade em contexto de prostituição.

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Os vídeos mostraram que a mulher atuava como aliciadora, cooptando crianças e adolescentes para manterem relações sexuais com o norte-americano, levando-as aos apartamentos onde ele se hospedava. Em um dos vídeos, a criminosa levou ao encontro do homem uma criança que aparenta ter menos de 10 anos de idade. Na ocasião, a presa teria recebido um telefone celular e dinheiro como pagamento pelo abuso.

Após intenso trabalho de inteligência e monitoramento da especializada, os agentes identificaram endereços vinculados à criminosa e a capturaram na ação desta quinta-feira. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão.

A ação ocorreu no âmbito da "Operação Caminhos Seguros", coordenada no Rio de Janeiro pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), voltada à proteção de crianças e adolescentes e ao combate à exploração sexual infanto-juvenil. A Polícia Militar também participa da ofensiva.