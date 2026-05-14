Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9041 | Euro R$ 5,7427
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

MC Ryan SP e MC Poze do Rodo tem soltura determinada pela Justiça

Justiça Federal concedeu liberdade aos funkeiros investigados na Operação Narco Fluxo, que apura suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de maio de 2026 - 09:48
Jutiça revogou prisões no âmbito da Operação Narco Fluxo
Jutiça revogou prisões no âmbito da Operação Narco Fluxo -

O funkeiro MC Ryan SP teve o habeas corpus concedido pela Justiça Federal e deverá ser solto. O músico foi preso ao longo das ações da Operação Narco Fluxo, que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a rifas, bets ilegais e tráfico internacional de entorpecentes. Pouco depois, a medida também alcançou MC Poze do Rodo.

O funkeiro MC Ryan SP teve o habeas corpus concedido pela Justiça Federal
O funkeiro MC Ryan SP teve o habeas corpus concedido pela Justiça Federal |  Foto: Reprodução - Instagram

A deliberação referente a Ryan veio a público na noite desta quarta-feira (13), após divulgação no G1. O funkeiro estava preso desde o dia 15 de abril, e suas últimas semanas foram na Penitenciária 2 de Mirandópolis, situada no interior de São Paulo.

Leia também:

Parque RJ Nosso Sonho terá fim de semana com diferentes atividades esportivas

Mulher é presa acusada de liderar grupo responsável por explorar e estuprar crianças

A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, lotada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No texto, a magistrada ampliou os efeitos de um habeas corpus que havia sido concedido a Henrique Rato, um dos investigados no processo de MC Ryan, pela 5ª Turma da Corte.

Pouco depois, os advogados de MC Poze do Rodo também conseguiram que a decisão beneficiasse o cliente, de acordo com informações do Portal LeoDias. A desembargadora alegou que o Ministério Público, até o momento, não apresentou uma denúncia formal contra os acusados e que, assim, não haveria elementos para legitimar a manutenção da prisão preventiva.

Segundo as investigações, o esquema teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de empresas de fachada, ações com criptomoedas, movimentação de valores para o exterior e contas de passagem.

Além disso, o inquérito investiga uma suposta relação com a exploração de apostas ilegais, bem como rifas clandestinas e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.

Apesar da soltura ter sido permitida, os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo deverão cumprir diversas medidas cautelares. Os artistas terão que marcar presença em todos os atos do processo, além de se apresentarem mensalmente em juízo e também avisarem qualquer alteração de endereço.

Ambos não poderão deixar a cidade onde moram por mais de cinco dias sem permissão judicial, nem mesmo o país, precisando entregar o passaporte caso tenham o documento.

Na época da prisão, além dos funkeiros, também foi detido o dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira. Ainda não há informações sobre a situação do investigado na operação.

Tags:

JUSTIÇA mc poze do rodo MC Ryan SP soltura de MC Poze do Rodo e MC Ryan SP

Matérias Relacionadas