MC Ryan SP e MC Poze do Rodo tem soltura determinada pela Justiça

O funkeiro MC Ryan SP teve o habeas corpus concedido pela Justiça Federal e deverá ser solto. O músico foi preso ao longo das ações da Operação Narco Fluxo, que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a rifas, bets ilegais e tráfico internacional de entorpecentes. Pouco depois, a medida também alcançou MC Poze do Rodo.

O funkeiro MC Ryan SP teve o habeas corpus concedido pela Justiça Federal | Foto: Reprodução - Instagram

A deliberação referente a Ryan veio a público na noite desta quarta-feira (13), após divulgação no G1. O funkeiro estava preso desde o dia 15 de abril, e suas últimas semanas foram na Penitenciária 2 de Mirandópolis, situada no interior de São Paulo.

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A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, lotada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No texto, a magistrada ampliou os efeitos de um habeas corpus que havia sido concedido a Henrique Rato, um dos investigados no processo de MC Ryan, pela 5ª Turma da Corte.

Pouco depois, os advogados de MC Poze do Rodo também conseguiram que a decisão beneficiasse o cliente, de acordo com informações do Portal LeoDias. A desembargadora alegou que o Ministério Público, até o momento, não apresentou uma denúncia formal contra os acusados e que, assim, não haveria elementos para legitimar a manutenção da prisão preventiva.

Segundo as investigações, o esquema teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de empresas de fachada, ações com criptomoedas, movimentação de valores para o exterior e contas de passagem.

Além disso, o inquérito investiga uma suposta relação com a exploração de apostas ilegais, bem como rifas clandestinas e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.

Apesar da soltura ter sido permitida, os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo deverão cumprir diversas medidas cautelares. Os artistas terão que marcar presença em todos os atos do processo, além de se apresentarem mensalmente em juízo e também avisarem qualquer alteração de endereço.

Ambos não poderão deixar a cidade onde moram por mais de cinco dias sem permissão judicial, nem mesmo o país, precisando entregar o passaporte caso tenham o documento.

Na época da prisão, além dos funkeiros, também foi detido o dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira. Ainda não há informações sobre a situação do investigado na operação.