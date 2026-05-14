Parque RJ Nosso Sonho terá fim de semana com diferentes atividades esportivas

Neste fim de semana, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai receber diversas atividades. Os gonçalenses poderão participar de aulões esportivos gratuitos, voltados para todas as idades. Além disso, o público pode conferir mais uma etapa do Circuito Carioca de Handebol de Praia 2026.

No sábado (16), haverá um aulão de capoeira, a partir das 15h. A atividade é uma oportunidade para que as pessoas conheçam mais da expressão cultural afro-brasileira de forma gratuita.

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Na manhã do domingo (17), o parque terá uma programação agitada, com aulão de zumba e funcional, a partir das 7h, e da modalidade de dança Charme, a partir das 9h. No mesmo dia, a quadra de areia do espaço recebe mais uma etapa do Circuito Carioca de Handebol de Praia, às 8h, com jogos de equipes juvenis e cadetes.

Serviço:

O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, s/n, no Boa Vista. O local funciona de terça a domingo, com abertura às 6h e fechamento às 22h.