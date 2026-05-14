Polícia Civil prende mulher por maus-tratos contra os filhos em Queimados

Policiais civis da 55ª DP (Queimados) prenderam uma mulher, nesta terça-feira (12/05), por maus-tratos contra os dois filhos, de 11 e 15 anos. Ela foi localizada no bairro Parque Luzitânia, em Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, o pai das crianças procurou a delegacia e denunciou que os filhos viviam em situação insalubre e sofriam agressões e violência psicológica. Segundo o relato, a adolescente de 15 anos era obrigada pela mãe a comprar bebida alcoólica com o dinheiro da pensão alimentícia. Além disso, a mulher e seu companheiro praticavam atos sexuais na presença dos menores.

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Após a denúncia, os policiais foram até o endereço indicado e constataram as condições relatadas. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Durante a ação, a mulher foi conduzida para a unidade policial, onde foi autuada em flagrante por maus-tratos. A delegacia também instaurou inquérito para apurar crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e omissão de comunicação de violência doméstica contra criança ou adolescente.