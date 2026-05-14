Moradores do Bandeirantes, em SG, recebem ação especial de saúde nesta sexta-feira

A Unidade de Saúde da Família (USF) Bandeirantes vai realizar a ação “Parada Obrigatória da Saúde” para atender os moradores da região na próxima sexta-feira (15), na praça do bairro, a partir das 9h. No dia, estarão sendo oferecidas a vacinação contra a gripe, aferição de pressão, testes rápidos das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e orientação sobre a importância da imunização.

Diretora da USF Bandeirantes, Fabiana Nunes, destacou a importância da ação para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde preventiva. “Levar os serviços para a praça e mais perto da população é uma forma de facilitar o acesso aos cuidados básicos e reforçar a importância da prevenção. A ação foi pensada para acolher os moradores, oferecer orientação e conscientizar sobre a importância da vacinação, especialmente neste período de maior circulação de doenças respiratórias”, afirmou.

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Além da imunização contra a gripe, os moradores poderão fazer testes rápidos para detectar sífilis, HIV e hepatites B e C. Caso algum caso seja confirmado, os pacientes serão encaminhados para unidades de saúde para melhor investigação e tratamentos. Para participar das atividades, os usuários devem levar cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência. Todas as atividades são por ordem de chegada sem necessidade de agendamento.