São Gonçalo faz sorteio de vagas para Centros de Referência em Autismo

O público também poderá acompanhar o sorteio pela live no instagram - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

O público também poderá acompanhar o sorteio pela live no instagram - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo realizará, nesta sexta-feira (15), o sorteio das 150 vagas para os Centros de Referência Municipais em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, e Marlene Felício Faria, no Centro. O evento acontecerá no auditório da secretaria, com 50 vagas que serão preenchidas por ordem de chegada. O público também poderá acompanhar o sorteio pela live no instagram @educacao_sg.

As inscrições já foram encerradas. A publicação da relação dos sorteados para as vagas imediatas e cadastro de reservas se dará através do Diário Oficial do Município no dia 18 de maio, bem como no portal de inscrição pelo link https://crma.saogoncalo.educacaomais.com.br/, e no mural da Secretaria Municipal de Educação. As matrículas serão realizadas no período de 19 a 22 de maio.

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Será desclassificado o sorteado que:

– Não comparecer ao CRMA para efetivar a matrícula no período estabelecido;

– Não apresentar a documentação necessária no ato da matrícula;

– Não for pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

– Não residir no Município de São Gonçalo;

– Não estiver matriculado em instituição de Educação Básica da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA do 1º e 2º Segmento do Ensino Fundamental no Município de São Gonçalo.

– Apresentar laudo diferente de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

– A constatação de fraude, omissão ou apresentação de documentos falsos implicará na eliminação do candidato, sem prejuízo das medidas administrativas e legais cabíveis.