Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta quinta-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.008 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 60 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa..

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.