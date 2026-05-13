Policial é baleado na Região Oceânica de Niterói

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Layla Mussi

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Layla Mussi

Um sargento da Polícia Militar foi baleado na manhã desta quarta-feira (13), no Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói. O policial estava atuando com a equipe do Niterói Presente, quando foi alvejado.

De acordo com informações iniciais, equipe da base Niterói, do Programa Operação Presente, realizava uma ação na região, com apreensão de entorpecentes, e que, durante patrulhamento na Rua 12, agentes foram atacados por criminosos que atuavam dando apoio ao tráfico de drogas local. Durante a ação, o policial militar de serviço foi atingido por um disparo de arma de fogo no ombro.

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O policial foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima e não corre risco de morte. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí).