Prefeito rompe convênio com universidade após deboche de aluno em estágio no Maranhão

O vídeo começa mostrando os pés com calçados de uma marca Suíça pisando no chão de barro e termina filmando a fachada da UBS Cannã - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O vídeo começa mostrando os pés com calçados de uma marca Suíça pisando no chão de barro e termina filmando a fachada da UBS Cannã - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um aluno de medicina da Universidade Ceuma, na cidade de Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís (MA), gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais em que aparece comentando em tom de deboche sobre o seu estágio em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município.

O vídeo começa mostrando os pés com calçados de uma marca Suíça pisando no chão de barro e termina filmando a fachada da UBS Cannã. “Meu tênis branquinho da ON vendo que não tá mais em uma prateleira em Zurique e sim indo atender paciente no c# do Maranhão“, escreveu na legenda.

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A publicação causou revolta na cidade de 145,6 mil habitantes. O prefeito da cidade, Fred Campos (PSB), anunciou nesta terça-feira (12) que solicitou à universidade o distrato do contrato para estágio de medicina na rede pública. O gestor disse que também encaminhou o caso à Polícia Civil e ao Ministério Público para apurar injúria no episódio.