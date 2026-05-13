PRF recupera veículo roubado em Rio Bonito

Na tarde desta terça-feira (12), policiais rodoviários federais recuperaram um automóvel na BR-101. A ação foi em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um carro que estava com a frente danificada e o para-brisa dianteiro rachado.

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Ao ser abordado, foi constatado que o condutor não possuía CNH e que o “QR Code” das placas retornavam uma motocicleta, com ocorrência de furto em 13/01/2023, confeccionado na delegacia da Barra da Tijuca.

Devido às inconsistências, a equipe aprofundou as pesquisas e identificou o veículo original, mas esse com registro de roubo em 05/01/2026, confeccionado na delegacia de São Gonçalo. O homem foi detido por suspeita de receptação.

A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP e em sede policial foi observado que existe um procedimento na mesma delegacia com pedido de prisão do condutor e de seu irmão pelo crime de furto.