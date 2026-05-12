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Dois traficantes presos na comunidade do Jacaré, em Niterói

Foram apreendidos uma pistola e material entorpecente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de maio de 2026 - 16:02
Os traficantes e o material entorpecente foi levado à 81ªDP (Itaipu)
Os traficantes e o material entorpecente foi levado à 81ªDP (Itaipu) -

Dois acusados de trafico foram presos, na tarde desta terça-feira (12), na comunidade do Jacaré, em Piratininga, Niterói. Além da prisão, foram apreendidos uma pistola 9mm, 40 munições, 3 carregadores, dois radiotransmissores e material entorpecente que ainda não foi contabilizado.

Segundo informações do 12°Batalhão da Polícia Militar (12ºBPM), foram recebidas informações de que teriam suspeitos armados traficando na Estrada Frei Orlando, no Jacaré, e uma equipe foi direcionada ao local, conhecido como 'Esperança'.

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Um dos suspeitos foi preso no local, junto a material entorpecente e um carregador de pistola. Em outro ponto perto dali, foi dado ao outro que carregava uma pistola, material entorpecente e os radiotransmissores.

Os traficantes e o material entorpecente foram encaminhados para a 81ªDP (Itaipu).

Tags:

Comunidade do Jacaré Traficante

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