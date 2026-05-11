Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em São Gonçalo

Foi preso na manhã deste domingo (10), um homem de 62 anos, condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de menor. A prisão foi realizada por policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) no antigo endereço do criminoso, localizado no bairro de Santa Catarina, São Gonçalo.



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De acordo com a Polícia Civil, após a realização de um trabalho de inteligência conduzido por policiais da 75ª DP (Rio do Ouro), os agentes conseguiram localizar o criminoso e cumprir o mandado de prisão contra ele.

Segundo os policiais, o acusado não demonstrou resistência durante toda a abordagem e foi levado direto para a unidade policial, onde foi dada sequência ao procedimento de prisão.