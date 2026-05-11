Dono de pesque e pague em Itaboraí é sepultado na manhã desta segunda-feira (11)

nízio Portugal Maia e sua família foram feitos reféns em seu sítio, em Venda das Pedras, Itaboraí - Foto: Divulgação

nízio Portugal Maia e sua família foram feitos reféns em seu sítio, em Venda das Pedras, Itaboraí - Foto: Divulgação

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (11), no Cemitério Municipal São João Batista, em Itaboraí, o proprietário de um pesque e pague em Venda das Pedras, morto por criminosos, Anízio Portugal Maia, de 57 anos. O velório teve início às 9h30 e o enterro ocorreu às 11h30, reunindo familiares e amigos.

O velório teve início às 9h30, no Cemitério Municipal São João Batista, e o enterro ocorreu às 11h30 | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

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Anízio e a família foram feitos reféns por homens encapuzados que invadiram o sítio da vítima, em Venda das Pedras. Durante a ação, os criminosos obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e, em seguida, fugiram levando o proprietário como refém.

Segundo informações, moradores da Estrada da Fazenda São José, em Calundu, acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos na região. No local, os agentes encontraram o corpo de Anízio Portugal Maia próximo a um carro com as portas abertas e o pisca-alerta ligado.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.

Na manhã desta segunda-feira, familiares e amigos se despediram de Anízio em uma cerimônia realizada no Cemitério São João Batista, no Centro de Itaboraí.