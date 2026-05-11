Dono de pesque e pague em Itaboraí é encontrado morto após sítio ser invadido por criminosos

Criminosos encapuzados invadiram um sítio em Venda das Pedras, em Itaboraí, no final da noite do último sábado (9), mantiveram uma família sob ameaça, obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e fugiram levando como refém o proprietário do local, um homem de 57 anos. Momentos depois, ele foi encontrado morto próximo ao próprio carro, em outro bairro também de Itaboraí.

Segundo informações iniciais, policiais militares foram acionados para a Estrada da Fazenda São José, em Calundu, após moradores ouvirem barulhos de tiros.

No local, os militares encontraram o corpo de Anízio Portugal Maia próximo a um carro com as portas abertas e o pisca-alerta ligado.

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Familiares da vítima chegaram ao local e informaram que criminosos invadiram o sítio de Anízio, conhecido como um pesque e pague.

Eles relataram que os criminosos estavam encapuzados e levaram o empresário após exigirem transferências bancárias das vítimas.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e assumiram as investigações.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó e deverá ser sepultado ainda nesta segunda-feira (11).

Delegacia de Homicídios irá investigar o caso | Foto: Arquivo/ OSG

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, e deverá ser sepultado ainda nesta segunda-feira (11).