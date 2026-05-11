Mulheres tentam invadir condomínios na Zona Sul de Niterói

A ação das mulheres foi registrada por câmeras de segurança dos condomínios - Foto: Reprodução

A ação das mulheres foi registrada por câmeras de segurança dos condomínios - Foto: Reprodução

Condomínios e apartamentos da Zona Sul de Niterói sofreram tentativas de invasão atribuídas a duas mulheres. As suspeitas atuam em bairros da região das Praias da Baía, e as investigações sobre o caso foram intensificadas pela Polícia Civil.

As câmeras de segurança registraram o grupo de mulheres adotando um comportamento padronizado e vestindo roupas semelhantes, como peças esportivas, além de utilizarem fones de ouvido e celulares para tentar enganar os porteiros, passando-se por moradoras.

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A tática quase deu certo com um porteiro de um dos prédios da localidade, mas, ao consultar o registro do condomínio, ele verificou que a mulher não era uma nova moradora. Ao notar que se tratava de uma tentativa de invasão, a funcionária determinou que a mulher saísse e forçou a retirada dela.

Em outro caso, uma das mulheres ainda estava acompanhada de uma cúmplice para tentar reforçar a mentira. De forma natural, elas chegaram ao prédio, apertaram o botão do interfone e informaram um número de apartamento. Entretanto, o porteiro, atento às constantes tentativas de invasão, não permitiu a entrada delas.

A ocorrência está sendo investigada pela 77ª DP (Icaraí), que utiliza as imagens de câmeras de segurança para entender melhor o modus operandi do grupo.

Crimes fora do estado

A Polícia Civil também investiga se a ação do grupo criminoso ocorreu fora de Niterói, como em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Uma das acusadas é suspeita de participar de um caso de arrombamento e invasão de um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. No Rio, a suspeita está sendo investigada pela 15ª DP (Gávea).