Circo de Tirullipa pega fogo durante a madrugada

O Circo do Tirú, do humorista Tirullipa, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. Apesar do susto o incêndio não deixou feridos.

As chamas começaram por volta das 4h30 na estrutura que operava na área externa do estádio Arena das Dunas. Vídeos gravados no momento do incêndio e publicados nas redes sociais, revelam que o fogo tomou conta da estrutura principal.

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A concessionária de energia elétrica que opera na região, Neoenergia Cosern, realizou uma vistoria no local e constatou que os geradores do circo estavam desligados, o que amenizou o risco à operação.

Através de nota divulgada nas redes sociais, o Circo do Tirú disse que o incêndio foi “um dos momentos mais tristes e difíceis” do circo e disse que as ações de reconstrução terão como norte “sonho, trabalho, união e coração”.

"Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú. Nesta madrugada, nosso circo foi atingido por incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas. Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu. Apesar das perdas materiais, restou de pé aquilo que sempre foi a nossa verdadeira estrutura: o amor pela arte, pela cultura, pelo circo e pelas pessoas. (...) O Circo do Tirú foi construído com sonho, trabalho, união e coração. E será com essa mesma essência que iremos nos reconstruir. Não é o fim da nossa história. É apenas mais um capítulo que enfrentaremos juntos e voltaremos mais fortes, mais unidos e ainda mais gratos.", informou o pronunciamento.

Ainda não foi informado o que teria causado o incêndio. A área permanece isolada para segurança da população e das equipes responsáveis. A avaliação da estrutura será feita pela Defesa Civil.