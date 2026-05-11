Mulher agredida com 61 socos é atacada nas redes após divulgar filiação ao PT

A mulher de 35 anos, que foi agredida com 61 socos pelo ex-namorado que é ex-jogador de basquete, foi alvo de ataque nas redes sociais. Juliana Garcia postou no Instagram uma mensagem que recebeu de um homem após divulgar sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT): “Você tem é que tomar 122 socos dessa vez para ficar sem a cabeça, sua puta petista”.

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Na publicação, Juliana disse “Exemplo típico de cidadão de bem. Esse vai responder juridicamente. Mas antes ele vai ficar famoso, sim. E ainda querem barrar a lei da misoginia”. Ela foi agredida dentro de um elevador de um prédio, por Igor Eduardo Cabral em junho de 2025. O crime ocorreu em Natal (RN).