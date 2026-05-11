Flamengo vence o Grêmio fora de casa e diminui distância para o líder Palmeiras

O Flamengo bateu o Grêmio por 1 a 0 na noite deste domingo (15) em Porto Alegre, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória veio dos pés do colombiano Jorge Carrascal. Com a vitória, o time carioca, que segue na segunda colocação, chegou a 30 pontos e diminuiu a vantagem do líder Palmeiras, que empatou na rodada e soma 34 pontos. Já o Grêmio, com 17 pontos, entrou de vez na zona de rebaixamento.

O time foi superior ao Grêmio em boa parte da partida, chegando a ter mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo e 11 finalizações contra apenas 4 dos mandantes. Apesar disso, o rubro-negro não conseguiu converter o grande volume de jogo em gols. Plata e Carrascal tiveram as melhores chances de abrir o marcador, mas pararam na trave nas duas oportunidades.

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O time da casa até conseguiu levar certo perigo em alguns contra-ataques com Caio Paulista, Amuzu e Gabriel Mec, mas não aproveitou as chances.

Ainda no primeiro tempo, o goleiro Rossi deu um susto na torcida, se atrapalhando na saída de bola e cedendo a posse pro Grêmio, que finalizou com o goleiro adiantado, mas Léo Pereira fez a cobertura e corrigiu o erro.

O gol só saiu no segundo tempo depois de alterações do técnico Leonardo Jardim. Emerson Royal entrou no lugar do lateral Ayrton Lucas, Varela foi para a lateral-esquerda e Luiz Araújo substituiu Plata.

Aos 23 minutos, Léo Ortiz achou ótimo lançamento para Emerson Royal, que sem deixar a bola cair cruzou para Carrascal finalizar de primeira para o gol.

Apesar da vitória, o Flamengo saiu de Porto Alegre com dois desfalques para a partida contra o Athletico Paranaense no próximo domingo (17),os volantes Jorginho e Evertton Araújo receberam cartão amarelo e estão suspensos.

Já o Grêmio vive situação preocupante na tabela e pega o Bahia fora de casa na próxima rodada.