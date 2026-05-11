Polícia Civil prende homem que matou ex-companheira em Duque de Caxias

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos), com apoio de agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam em flagrante, neste sábado (09/05), um homem que matou a ex-companheira. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, a mãe da vítima compareceu à delegacia para registrar o desaparecimento da filha, após notar a ausência de mensagens da mulher, que mantinha contato diário. Ela relatou ainda que a vítima estava separada do ex-companheiro, embora ambos ainda residissem na mesma casa, dormindo em quartos separados.

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Ainda segunda narrado, a mãe disse que foi a casa da filha para procurá-la e, ao chegar no local, localizou o celular da vítima no quarto do ex-companheiro. Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências de forma imediata e procederam ao endereço de trabalho do homem.

Após ser encontrado, ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e, durante depoimento, confessou o crime, revelando ter matado a vítima estrangulada. Diante dos fatos, os policiais foram ao imóvel da vítima e do homem e, durante buscas no quintal da residência, localizaram o corpo da mulher. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.