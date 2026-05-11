Polícia Civil prende homem que matou ex-companheira em Duque de Caxias
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio
Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos), com apoio de agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam em flagrante, neste sábado (09/05), um homem que matou a ex-companheira. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com os agentes, a mãe da vítima compareceu à delegacia para registrar o desaparecimento da filha, após notar a ausência de mensagens da mulher, que mantinha contato diário. Ela relatou ainda que a vítima estava separada do ex-companheiro, embora ambos ainda residissem na mesma casa, dormindo em quartos separados.
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Ainda segunda narrado, a mãe disse que foi a casa da filha para procurá-la e, ao chegar no local, localizou o celular da vítima no quarto do ex-companheiro. Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências de forma imediata e procederam ao endereço de trabalho do homem.
Após ser encontrado, ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e, durante depoimento, confessou o crime, revelando ter matado a vítima estrangulada. Diante dos fatos, os policiais foram ao imóvel da vítima e do homem e, durante buscas no quintal da residência, localizaram o corpo da mulher. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.