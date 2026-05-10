Marinha emite alerta de ressaca para litoral de Niterói a partir desta segunda (11)

Segundo o alerta, ondas podem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Segundo o alerta, ondas podem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral de Niterói, válido a partir desta segunda-feira (11). De acordo com Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, as ondas podem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura.

Segundo o aviso, as ondas da ressaca virão das direções sudoeste e sul, tendo início às 6h deste segunda-feira (11) e durando até às 9h de quarta-feira (13).

Orientações da Defesa Civil de Niterói para a população durante o período de mar agitado | Foto: Divulgação

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A Defesa Civil orienta que as pessoas evitem o banho de mar e esportes praticados na areia durante este período, a fim de evitar acidentes. Para os ciclistas, é orientado não trafegar na orla caso as ondas estejam atingindo as calçadas.

Além dos banhistas e ciclistas, os pescadores também foram orientados a não navegar durante o período de ressaca.

Em situações emergenciais, como afogamentos, a Defesa Civil pede que a população entre em contato pelos telefones 199 e 2620-0199.