Acidente de moto deixa uma pessoa ferida na Alameda São Boaventura

Acidente na Alameda São Boaventura deixou um pessoa ferida e complicou trânsito na região - Foto: Reprodução

Acidente na Alameda São Boaventura deixou um pessoa ferida e complicou trânsito na região - Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um motociclista deixou ao menos um ferido na manhã desta segunda-feira (10), na Alameda São Boaventura, uma das principais vias de tráfego da cidade de Niterói.

O acidente aconteceu na pista sentido São Gonçalo e complicou o trânsito para os motoristas que passavam no momento.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o 3º Grupamento de Niterói foi acionado às 10h36 para atender um atropelamento por moto, na altura do número 929. Uma pessoa foi atendida com ferimentos leves.

Funcionários da NitTrans ajudaram na orientação dos motoristas para ajudar na alívio do tráfego.