Operação do 7º BPM termina com quatro presos e pistola apreendida no Rio do Ouro

Além dos quatro suspeitos detidos, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, equipada com um carregador alongado, e uma grande quantidade de material entorpecente. - Foto: Divulgação/PM

Além dos quatro suspeitos detidos, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, equipada com um carregador alongado, e uma grande quantidade de material entorpecente. - Foto: Divulgação/PM

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam quatro homens na manhã deste sábado (9), durante uma operação na comunidade da Linha, no bairro Rio do Ouro, em SG

A ação foi feita após denúncias de que o traficante conhecido como Jota, apontado como responsável pelo tráfico na comunidade, estaria ordenando a instalação de barricadas para impedir a circulação de veículos e fazendo ameaças a moradores.

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Ao chegarem à Rua Áustria, conhecida como ponto de venda de drogas, os agentes abordaram quatro suspeitos. Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola Bersa calibre 9mm, equipada com um carregador alongado com capacidade para 30 munições, além de material entorpecente.

Os suspeitos foram encaminhados junto com o material apreendido para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada.