Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,8975 | Euro R$ 5,7653
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia prende cinco acusados de tráfico em imóvel invadido em Maricá

Ação da PM no bairro Itaocaia Valley resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, celulares e dinheiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de maio de 2026 - 09:41
A ação terminou com cinco suspeitos detidos e a apreensão de entorpecentes
A ação terminou com cinco suspeitos detidos e a apreensão de entorpecentes -

Equipes do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (8), na Rua Arajá, localizada no bairro Itaocaia Valley, em Maricá. A ação terminou com cinco suspeitos detidos e a apreensão de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 6ª Companhia intensificavam o patrulhamento na região, com o objetivo de combater práticas criminosas na localidade.

Durante a operação, moradores informaram aos agentes que vários suspeitos haviam invadido uma residência e estariam utilizando o imóvel como ponto de venda de drogas. Diante da denúncia, os policiais conseguiram abordar cinco pessoas no interior da residência.

Na ação, foram apreendidos 320 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, um invólucro de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 20 em espécie.

Os envolvidos foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. Os presos foram autuados por tráfico de drogas. 

Matérias Relacionadas