Polícia prende cinco acusados de tráfico em imóvel invadido em Maricá

A ação terminou com cinco suspeitos detidos e a apreensão de entorpecentes - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro

A ação terminou com cinco suspeitos detidos e a apreensão de entorpecentes - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro

Equipes do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (8), na Rua Arajá, localizada no bairro Itaocaia Valley, em Maricá. A ação terminou com cinco suspeitos detidos e a apreensão de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 6ª Companhia intensificavam o patrulhamento na região, com o objetivo de combater práticas criminosas na localidade.

Durante a operação, moradores informaram aos agentes que vários suspeitos haviam invadido uma residência e estariam utilizando o imóvel como ponto de venda de drogas. Diante da denúncia, os policiais conseguiram abordar cinco pessoas no interior da residência.

Na ação, foram apreendidos 320 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, um invólucro de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 20 em espécie.

Os envolvidos foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. Os presos foram autuados por tráfico de drogas.