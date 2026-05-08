Homem tenta tomar fuzil de PM, realiza disparos e acaba preso

Homem reagiu a abordagem e entrou em luta corporal com o PM - Foto: Reprodução

Homem reagiu a abordagem e entrou em luta corporal com o PM - Foto: Reprodução

Um suspeito tentou tomar o fuzil de um policial militar durante uma abordagem realizada por agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Duques, em Itaboraí. O caso aconteceu nesta sexta-feira (8) e terminou com a prisão do acusado.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento na região quando abordaram dois homens em uma motocicleta e um terceiro suspeito que estava ao lado. Durante a ação, a moto conseguiu fugir, deixando o terceiro homem para trás. Durante a revista, ele reagiu e entrou em luta corporal com os policiais.





Apesar de conseguir disparar cinco vezes, tiros não atingiram policial e nem nada próximo Reprodução

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Em meio a briga, o suspeito tentou tomar o fuzil do policial. Na ação, o acusado conseguiu acionar o gatilho e efetuou cinco disparos. Apesar do susto, nenhum policial ficou ferido e não houve registro de atingidos, danos a veículos ou imóveis na região.

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O PM precisou ser levado até uma unidade de saúde após sofrer uma mordida do suspeito durante a luta corporal. Após consulta no sistema, foi constatado que o acusado era considerado foragido.

A ocorrência foi registrada na 70ª DP (Tanguá).