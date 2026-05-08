Família oferece recompensa por cachorrinha desaparecida em São Gonçalo

No último domingo (3), a cachorrinha Mel fugiu de casa, localizada na rua Emile Zola, 60, em Tribobó, em decorrência de sons de fogos que a assustaram durante a noite. A pinscher de cor caramelo não retornou para casa, mas foi vista correndo pela região. A última localização registrada foi na rua Quintino Joaquim da Silva, no mesmo bairro em que os tutores residem.

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Júlia, tutora da cachorrinha, compartilhou o seu desespero para encontrar a cachorrinha: "Nossa Mel desapareceu e deixou um vazio imenso em nossa casa. Ela é pequena, dócil e muito amada. Se você a acolheu ou a viu em algum lugar, por favor, nos devolva. Há criança e uma família inteira sofrendo muito com sua ausência."

Mel é uma pinscher fêmea, de cor caramelo, pequeno porte e assustada, caso ela seja encontrada e devolvida aos seus donos, uma recompensa de R$ 1.000,00 é oferecida. A família ainda ressalta que a cachorrinha faz uso de medicação controlada e contínua, o que gera uma ansiedade ainda maior para que ela seja encontrada. "Eu estou desesperada atrás dela", acrescenta Júlia.

Para encontrar Mel, a família compartilha imagens e informações nas redes sociais. Quem encontrá-la pode entrar em contato com os tutores pelo número de telefone: 21 96853-9660.