São Gonçalo terá 30 novos ônibus municipais com ar-condicionado circulando na próxima semana

A cidade de São Gonçalo terá 30 novos ônibus municipais com ar-condicionado circulando pela cidade na próxima semana, de acordo com a Prefeitura de São Gonçalo. O maior conforto aos passageiros ocorre depois de um acordo entre a prefeitura e as empresas de ônibus integrantes do Consórcio São Gonçalo.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a melhoria no serviço de transporte municipal acontece em razão de um acordo firmado na Justiça entre a administração municipal e as empresas responsáveis pelos coletivos, que garante que 75% da frota contará com ar-condicionado até o dia 31 de dezembro de 2026.

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Além disso, está previsto no acordo que as empresas se comprometeram a climatizar 100% dos ônibus até o último dia de 2027. A medida visa assegurar conforto para a população gonçalense que precisa se deslocar de ônibus dentro do município. Atualmente, apenas 65% da frota conta com refrigeração.

No comunicado publicado no Instagram oficial da prefeitura, foi informado que os coletivos são fiscalizados constantemente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transporte e que precisam estar atualizados para a vistoria anual.

As empresas que participam do Consórcio São Gonçalo e que terão os novos coletivos são as viações: Mauá, Icaraí, Rio Ouro, Galo Branco, Estrela, Auto Ônibus Alcântara, Expresso Tanguá, Auto Ônibus Asa Branca e Transportes e Turismo Rosana.