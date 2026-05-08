Policiais civis do Rio terão novos coletes balísticos de última geração

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol) deu mais um passo estratégico rumo à modernização de seus equipamentos de segurança e publicou o edital do pregão eletrônico internacional destinado à formação de ata de registro de preços para aquisição de novos coletes de proteção balística policial. Com foco na proteção dos agentes e no fortalecimento das ações operacionais, os equipamentos são de nível III+, considerados de alta performance, além de terem sido projetados para oferecer proteção balística contra disparos de fuzil e seguirem os mais modernos padrões internacionais de segurança pública. No combate ao crime organizado, tecnologia e proteção caminham lado a lado.

A compra será feita via edital de pregão eletrônico internacional, destinado à formação de ata de registro de preços, e prevê a compra de coletes com painéis de fibra sintética nível IIIA e placas rígidas frontal, dorsal e laterais nível III+, modelo “Stand Alone Multicurve”, no formato “Shooters Cut”, compostos por material cerâmico e lâminas de fibra de polietileno. Os equipamentos serão disponibilizados nos tamanhos M e G, em modelo unissex.

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As especificações seguem padrões modernos adotados internacionalmente por forças de segurança e unidades táticas, priorizando máxima proteção balística aliada à redução de peso, maior ergonomia e mobilidade operacional. Os novos coletes foram projetados para suportar disparos de armas curtas e de fuzil, oferecendo proteção contra disparos de diversos calibres.

"Estamos investindo em tecnologia, mobilidade e segurança para quem está na linha de frente do combate ao crime organizado. Proteger o policial também é proteger a sociedade. Esses novos coletes fazem parte de um processo contínuo de modernização da Polícia Civil", afirma o secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Delmir da Silva Gouvea.

Além do alto nível de proteção, os equipamentos representam um avanço significativo em ergonomia e mobilidade operacional. Mais leves, anatômicos e adaptados à rotina policial, os novos modelos garantem maior conforto e melhor desempenho em ações prolongadas, reduzindo desgaste físico sem comprometer a segurança.

A ação marca uma nova etapa no processo de atualização dos equipamentos, priorizando não apenas resistência balística, mas também eficiência tática, mobilidade e melhores condições operacionais. A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com a valorização dos agentes e a modernização dos equipamentos de proteção individual.