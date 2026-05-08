PM realiza operação para combater expansão do CV na Gardênia Azul

Segundo a corporação, a ocupação será por tempo indeterminado - Foto: Divulgação/ PMERJ

Segundo a corporação, a ocupação será por tempo indeterminado - Foto: Divulgação/ PMERJ

A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (8), uma ação na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, para combater a expansão territorial do Comando Vermelho (CV). É o segundo dia seguido que os agentes atuam na região. Segundo a corporação, a ocupação será por tempo indeterminado.

De acordo com a PM, criminosos vindo da Gardênia tentam ampliar sua área de atuação por meio de confrontos contra grupos rivais em locais como Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.

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A corporação destacou que a operação desta sexta faz parte de um conjunto de ações estratégicas voltadas ao combate às disputas territoriais de criminosos armados, à preservação da ordem pública e ao reforço da segurança da população da Zona Sudoeste.

A operação na Gardênia conta com o emprego de um grande efetivo do Comando de Operações Especiais (COE), do Comando da Polícia Especializado (CPE) e de outras unidades subordinadas ao 2° Comando de Polícia de Área (2° CPA).