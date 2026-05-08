Mulher é baleada dentro de carro de aplicativo e morre na Zona Sudoeste do RJ

A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus - Foto: Reprodução

A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus - Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto morreu depois de ser atingida por um tiro nas costas dentro de um carro de aplicativo, nesta quinta-feira (7), na via que divide os bairros Pechincha e Taquara, Zona Sudoeste. A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 18°BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma vítima de disparo de arma de fogo na UPA. No local, o motorista que dirigia o carro onde Thamires estava relatou que, ao realizar uma manobra na Rua Professor Henrique Costa, o ocupante de um outro carro atirou e fugiu em seguida. Os PMs registraram o caso na 32ª DP (Taquara).

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar de todos os esforços da equipe da UPA, o quadro clínico da paciente apresentou piora progressiva devido à gravidade das lesões e ela não resistiu.

Após a morte, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. Segundo informações colhidas pelos agentes, o motorista de aplicativo e o condutor do outro carro discutiram por motivo de trânsito. De acordo com a Polícia Civil, outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.