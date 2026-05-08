Mulher é baleada dentro de carro de aplicativo e morre na Zona Sudoeste do RJ
Os PMs registraram o caso na 32ª DP (Taquara)
Uma mulher identificada como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto morreu depois de ser atingida por um tiro nas costas dentro de um carro de aplicativo, nesta quinta-feira (7), na via que divide os bairros Pechincha e Taquara, Zona Sudoeste. A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar, policiais do 18°BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma vítima de disparo de arma de fogo na UPA. No local, o motorista que dirigia o carro onde Thamires estava relatou que, ao realizar uma manobra na Rua Professor Henrique Costa, o ocupante de um outro carro atirou e fugiu em seguida. Os PMs registraram o caso na 32ª DP (Taquara).
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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar de todos os esforços da equipe da UPA, o quadro clínico da paciente apresentou piora progressiva devido à gravidade das lesões e ela não resistiu.
Após a morte, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. Segundo informações colhidas pelos agentes, o motorista de aplicativo e o condutor do outro carro discutiram por motivo de trânsito. De acordo com a Polícia Civil, outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.