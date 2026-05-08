Explosão de bomba caseira deixa ao menos oito feridos em escola de Belford Roxo
Artefato foi levado por dois aluno e explodiu no pátio do Ciep Lasar Segall
Na manhã desta sexta-feira (8), um incidente envolvendo a explosão de uma bomba caseira deixou ao menos 8 estudantes feridos no Ciep Lasar Segall, Belford Roxo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas, com idades entre 13 e 15 anos, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Belford Roxo.
Segundo informações do G1, a bomba teria sido levada por dois alunos e explodido após ser manuseada no pátio da escola, localizada na Rua Porto Sobrinho, no bairro Areia Branca. Até agora, não se sabe se a explosão foi intencional ou acidente.
Nas redes sociais, a escola anunciou o cancelamento das atividades do dia e liberou os estudantes da unidade.