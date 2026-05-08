Homem é preso com grande carga de drogas na RJ-124, em Rio Bonito
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (8), na RJ-124, altura do km 13, em Boa Esperança, Rio Bonito. De acordo com a ocorrência, agentes do Posto 1.3 Boa Esperança realizavam fiscalização na rodovia quando suspeitaram de um veículo Fiat Uno branco e deram ordem de parada ao condutor.
Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de entorpecente vindo do interior do automóvel. Segundo a equipe, o próprio motorista, informou que transportava drogas no veículo. Na revista, os agentes apreenderam 20 tabletes de maconha de aproximadamente 500 gramas cada, totalizando cerca de 10 quilos da droga, além de 3.050 pedras de crack, 1.920 pinos de cocaína e 350 frascos de “black lança”.
O suspeito foi encaminhado para a 119ª DP (Rio Bonito), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. O material apreendido permaneceu recolhido pela unidade policial.