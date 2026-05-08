PM faz ação em comunidade de Niterói e prende suspeitos com granada e radiotransmissores

Uma ação do 12ª BPM (Niterói) resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma granada, dois radiotransmissores e um aparelho celular, na tarde desta quarta-feira (7), na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói.

De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento na Rua Professor Ismael Coutinho quando avistaram indivíduos supostamente envolvidos com o tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram.

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Após cerco e buscas na região, os policiais conseguiram localizar os envolvidos e apreender o material. Um dos acusados possuía uma anotação criminal por roubo. O segundo suspeito também foi conduzido. O caso foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói).