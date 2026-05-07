PM impede assalto e criminoso morre após ser baleado na Zona Norte do RJ

Um criminoso morreu baleado durante uma tentativa de assalto na esquina da Avenida 24 de maio com a Rua Alzira Valdetaro, no bairro Sampaio, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (6).

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 25ª DP (Engenho Novo) realizavam ações voltadas ao combate de roubo de veículos e cargas na região, por meio da “Operação Torniquete”, quando se depararam com dois homens em uma moto, assaltando automóveis.

Leia também:

Ator é enforcado por segurança enquanto aguardava atendimento no Souza Aguiar; vídeo

Professor universitário de Direito Penal é denunciado por estupro de vulnerável e exploração sexual

Na ação, houve confronto e um dos bandidos acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os policiais realizam diligências para identificá-lo e localizá-lo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada, realizou perícia no local e apura os fatos.