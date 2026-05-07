Polícia Civil prende quatro homens e apreende um menor no RJ

Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (7), acusados de envolvimento com a milícia que atua na Zona Sudoeste do Rio. As ações aconteceram durante as investigações da morte do casal Igor Dante Santos e Ariane Anselmo Cortes, que estava grávida, após ficarem no meio de um confronto na comunidade Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes.

As prisões tiveram participação da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública (Civitas), que responde a Prefeitura do Rio.

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Os policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), realizaram trabalho de inteligência, organizaram monitoramento e análise de imagens captadas no local do crime. Após essas ações de investigação, foi possível identificar o automóvel usado por pessoas ligadas a milícia que opera na região, conhecida por extorquir moradores e comerciantes.

O carro era roubado e trafegava pelas vias usando uma placa clonada. Na operação, foram apreendidos armas de fogo, munições, aparelhos celulares além de uma camisa escrito ‘Polícia’.

Ação policial resultou na captura de: Carlos Eduardo Gonçalves da Silva, o ‘Vampiro’; Leandro Augusto da Silva, conhecido como ‘Magrão’; Rodrigo Silva Pires, chamado de ‘Butucão’; e Bruno Rodrigues da Rocha, popularmente conhecido como 'Pescoço’. Além deles, um adolescente foi apreendido.

Durante depoimento, dois dos quatro presos confessaram fazer parte da milícia que opera na localidade de Curicica, Terreirão, Colônia e Rio das Pedras. A função deles era chamada de ‘recolher’, pessoa responsável por fazer cobrança armada de taxas ilegais a moradores e comerciantes, segundo os próprios presos.

Eles irão ser autuados por constituição de milícia privada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguirão para identificar os autores da morte do casal e elucidar a dinâmica do crime.

Relembre o caso

O casal, Igor Dante Santos e Ariane Anselmo Cortes, que estava grávida de seis meses, morreu depois de serem baleados na comunidade Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, no dia 29 de abril. Igor faleceu na hora, já Ariane chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos. O bebê, que era menino e se chamaria Mateus, também não sobreviveu.

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira, na Avenida Canal das Taxas. A PM alegou que os criminosos armados invadiram a área atrás de milicianos que atuam na região. A DHC está investigando se Igor teria sido confundido com um miliciano.