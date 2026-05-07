Ator é enforcado por segurança enquanto aguardava atendimento no Souza Aguiar; vídeo

Um paciente identificado como Renan Wander afirma que foi agredido por um segurança enquanto aguardava atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, na última segunda-feira (4). O ator, que é de São Paulo e está no Rio de Janeiro a trabalho, gravou a discussão e flagrou o momento em que o agente enforca ele.

Renan contou que procurou atendimento na unidade de saúde após machucar o pé. Segundo ele, a discussão teria iniciado depois que o ator reclamou sobre a demora no atendimento. Ao perceber os ânimos exaltados, ele iniciou a gravação. Nas imagens, é possível ver que o funcionário discute com Renan e até ameaça processá-lo por estar gravando. Ele tenta pegar o celular do ator e, em seguida, agarra o pescoço do paciente, o enforcando.

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Após a agressão, Renan foi até à 4ª DP (Presidente Vargas) para denunciar o caso. A Polícia Civil disse que os envolvidos foram ouvidos e a vítima realizou exame de corpo de delito. A Secretária Municipal de Saúde (SMS) informou que teve conhecimento da agressão apenas na tarde desta quarta-feira (6), quando Renan compareceu à ouvidoria do Souza Aguiar. “Prontamente foi determinado à empresa responsável pelo serviço de vigilância o desligamento do agente”, disse a SMS, por meio de nota.

Segundo Renan, ele foi até o hospital para pegar remédios, mas foi abordado por uma pessoa que o convidou para uma conversa. “A administração queria saber o porquê aconteceu a agressão. Eles me trataram bem. Quando fui descer, o segurança falou que eu não entrei no prédio e começou a barrar minha saída. Comecei a passar mal. Eu fui agredido de novo. Só queria pegar o remédio e ir embora, mas o segurança não deixou”, contou, aos prantos.





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