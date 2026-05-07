Professor universitário de Direito Penal é denunciado por estupro de vulnerável e exploração sexual

Um professor universitário de Direito Penal identificado como Cordovil Antônio Nogueira Martins, de 78 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e produção e divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Ele está preso temporariamente desde março, após ser localizado em sua residência no Grajaú, Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, o professor agia em um projeto de assistência jurídica e se aproveitava da relação de confiança com as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica para se aproximar das vítimas. Segundo a polícia, ele oferecia lanches, presentes e outros benefícios para aliciar crianças e adolescentes.

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A denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aponta que os crimes teriam ocorrido entre 2020 e 2025 e envolvido ao menos três vítimas, com idades entre 10 e 17 anos. Ainda conforme o MPRJ, o investigado registrava as imagens e vídeos do conteúdo pornográfico envolvendo os menores e parte desse material teria sido compartilhada. Os investigadores encontraram mais de 8 mil arquivos com conteúdo sexual armazenados no celular do acusado.

O Ministério Público informou que parte dos fatos segue sendo apurada em procedimentos separados, com o objetivo de identificar outras vítimas. O órgão também solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária em preventiva, além do pagamento de indenização mínima de R$ 500 mil para cada vítima.