Carolina Dieckmmann mostra bastidores de 'A Viagem' e curiosidade surpreende: 'é uma benção'

Na postagem, a imagem registrou um ‘risco iluminado’ no céu e disse que parecia ser uma “benção” - Foto: Reprodução/Instagram

Na postagem, a imagem registrou um ‘risco iluminado’ no céu e disse que parecia ser uma “benção” - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmann, de 47 anos, começou nesta quarta-feira (6), as gravações do filme “A Viagem”, onde ela dará vida a Diná. Nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (7), ela mostrou uma curiosidade que aconteceu nos bastidores. Na postagem, a imagem registrou um ‘risco iluminado’ no céu e disse que parecia ser uma “benção”.

"Ontem, enquanto eu gravava minha primeira cena, apareceu esse risco iluminado no céu. Deve ser aquele efeito da fumaça do avião; mas para mim foi benção. A gente só vê o que tem dentro!", escreveu a atriz.

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Para interpretar Diná, personagem originalmente vivida por Christiane Torloni na versão original da obra, em 1994, Carolina precisou passar por mais uma mudança radical no cabelo, que dessa vez não foi raspado, mas ficou moreno e curto.

A história da novela tem como trama principal o romance de Diná e Otávio, atravessada por elementos espirituais. A tensão fica responsável pela presença de Alexandre, irmão da protagonista, que depois de se suicidar na prisão, volta como um espírito obsessor obstinado a se vingar dos que considera responsáveis pelo seu destino.