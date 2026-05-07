Polícia apreende drogas e radiotransmissores em comunidade de Niterói

Com ele, foram apreendidos 112 invólucros de maconha, 86 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, quatro radiotransmissores - Foto: Divulgação/ PMERJ

Com ele, foram apreendidos 112 invólucros de maconha, 86 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, quatro radiotransmissores - Foto: Divulgação/ PMERJ

Um jovem de 18 anos foi apreendido por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na manhã desta quarta-feira (7), na comunidade do Monan Pequeno, no bairro Canta Galo, em Niterói. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão em aberto por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação foi realizada após denúncia recebida pelo Disque-Denúncia e contou com equipes do 12º BPM, que reforçavam o policiamento na região para combater o tráfico de drogas, além de crimes de roubo de rua e de veículos.

Leia também:

Professor universitário de Direito Penal é denunciado por estupro de vulnerável e exploração sexual

Dois traficantes do CV são condenados a 39 anos de prisão por morte em São Gonçalo





Segundo a Polícia Militar, os agentes entraram na comunidade pela Rua Vitória quando avistaram suspeitos realizando a venda de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação das equipes, os criminosos fugiram. Após um cerco tático, os policiais conseguiram apreender um dos suspeitos.

Com ele, foram apreendidos 112 invólucros de maconha, 86 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, quatro radiotransmissores e três bases de radiotransmissores.

Ainda de acordo com a PM, durante a tentativa de fuga, o suspeito caiu de um telhado e sofreu escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado.