Dois traficantes do CV são condenados a 39 anos de prisão por morte em São Gonçalo

O MP pediu a condenação dos dois acusados e também denunciou outros sete acusados - Foto: Divulgação/Agência Brasil/ Diego Carvalho/TJ-RJ

O MP pediu a condenação dos dois acusados e também denunciou outros sete acusados - Foto: Divulgação/Agência Brasil/ Diego Carvalho/TJ-RJ

O Tribunal de Justiça condenou a 39 anos de prisão em regime fechado dois integrantes de uma organização criminosa que atacaram a comunidade do Complexo da Alma, no bairro do Coelho, em São Gonçalo, em novembro de 2020. Reliton Piter da Silva e Silva, o “Relinho”, e Wendel Araújo de Souza Santos, o “WL”, cumprirão pena em regime fechado pelo crime de homicídio triplamente qualificado de Everaldo Moura Quintanilha, conhecido como “Tchuco”.

No ano do ocorrido, a região conhecida como Vila Candoza, estava em meio à uma disputa territorial entre Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). A vítima foi identificada como integrante do Terceiro Comando, grupo rival dos condenados, que pertenciam ao CV.

De acordo com os promotores, Everaldo foi morto de forma extremamente violenta. Ele sofreu queimaduras, sofreu cortes em partes do corpo e ainda foi baleado com disparos de arma de fogo. Em análise, o Ministério Público entendeu que a circunstância em lei que torna um crime mais grave, foi de motivo torpe, pois está ligado ao controle do tráfico de drogas. Além disso, o MP destacou que a vítima não teve oportunidade de defesa, pois foi surpreendida por um grupo de homens armados.

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O MP pediu a condenação dos dois acusados e também denunciou outros sete acusados: Kleber Souza Miguel (Binho Preto), Marcelo Hermínio Pereira (Marcelinho do Pira/Tio do Pira), David de Oliveira (Batata), Fabrício Pereira dos Santos (Marreta/Padaria), Wanderson Cruz de Souza (Da Rajada/Wandinho), Luiz Felip Soares de Souza (Di Maria) e Gabriel da Fonseca Oliveira (Geleia).

Entre os denunciados, Marcelo Hermínio Pereira e Luiz Felip de Souza já foram julgados e condenados. Kleber Souza Miguel e Fabrício Pereira dos Santos aguardavam julgamento. Gabriel da Fonseca Oliveira morreu durante as investigações e Wanderson Cruz de Souza foi absolvido.

Ainda de acordo com a denúncia, os acusados agiram de forma conjunta na invasão e na execução da vítima, contribuindo para que o crime ocorresse. Dois deles, identificados como líderes do tráfico na região, teriam autorizado a ação.