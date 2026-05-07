Operação Barricada Zero atua na Cidade de Deus e em outras localidades do RJ
A operação ainda não registrou prisões
Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam uma operação na comunidade da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, para a remoção de barricadas nos acessos da região, desde as primeiras horas desta quinta-feira (7). Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também atuam na comunidade da Gardênia Azul.
A ação conta com o apoio de agentes do 41º DP (Irajá) e também do 9º BPM (Rocha Miranda).
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De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a operação policial integra a estratégia “Barricada Zero”, que busca remover barricadas das vias usadas por moradores, serviços públicos e veículos de emergência.
O policiamento nas áreas próximas às comunidades onde está sendo realizada a operação foi intensificado pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).
Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.