PF faz operação contra tráfico internacional de drogas no Porto do Rio

Policiais federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Policiais federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Nesta quinta-feira (5), a Polícia Federal deflagrou a operação Off-Grade Coffee, visando desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas a partir do Porto do Rio de Janeiro.

Policiais federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo contra investigados do grupo criminoso. Além disso, outros alvos foram submetidos a medidas cautelares diversas, como proibição de contato entre os envolvidos, restrição de deslocamento e monitoramento eletrônico.

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A investigação foi iniciada após apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cocaína oculta em um contêiner carregado com sacas de café, que tinha a Alemanha como destino, em junho de 2025.

As apurações apontam um esquema de envio de drogas ao exterior mediante simulação de operações comerciais lícitas de exportação de café, além da utilização de recursos financeiros oriundos de atividades ilícitas, com indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, de organização criminosa, de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, entre outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.

A operação é mais um desdobramento da Missão Redentor II, realizada no âmbito da ADPF 635, e tem como foco a prisão de lideranças do crime organizado, bem como enfraquecer financeiramente essas organizações mediante bloqueio de rotas logísticas usadas no escoamento de drogas.