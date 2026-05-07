Operação no Brejal termina com três presos e apreensão de armas e drogas
Ao todo, foram apreendidas duas pistolas calibre 9 mm, rádios transmissores, entorpecentes e duas motocicletas roubadas
Três suspeitos foram presos durante uma operação policial realizada na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na manhã desta quinta feira (07).
Segundo a polícia, a ação aconteceu durante uma operação para retirada de barricadas instaladas na região. Durante as incursões em diferentes pontos da comunidade, os agentes encontraram os suspeitos armados e com grande quantidade de drogas.
Ao todo, foram apreendidas duas pistolas calibre 9 mm, rádios transmissores, entorpecentes e duas motocicletas roubadas.
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De acordo com a ocorrência, parte da ação aconteceu na localidade conhecida como “48”, enquanto outra equipe atuou na região chamada de “Brad Pitt”.
Todo o material apreendido e os três suspeitos foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.