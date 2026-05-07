Festa Ploc faz Niterói reviver os sucessos dos Anos 80 e 90
Evento oficial terá Paquitas, Silvinho Blau Blau e diversos artistas icônicos, fazendo a galera se esbaldar na pista de Jurujuba
Ilariê! A nostalgia vai tomar conta de Niterói. Chegou a hora de se divertir com a turma de artistas icônicos dos anos 80, todos ao vivo. A Festa Ploc 80s, a original, traz à cidade nomes como Paquitas e Silvinho Blau Blau, direto do túnel do tempo, para a charmosa Casa do Flamboyant, em Jurujuba, no próximo dia 30 de Maio (sábado), a partir das 20 horas,
O evento promete uma noite inesquecível, reunindo grandes nomes que marcaram gerações -- para a alegria dos fãs de todas as idades. No palco, a plateia vai encontrar shows ao vivo de artistas que são verdadeiros símbolos da cultura pop oitentista. O público poderá escolher entre opções de camarotes, pista e mesas. Os ingressos de primeiro lote já estão disponíveis online pelo site Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br) ou no ponto de venda físico EuroLuz, localizado na Rua Silva Jardim, 147, Ponta D’Areia.
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Entre as atrações confirmadas estão nomes que fizeram história na música brasileira, como Silvinho Blau Blau, João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Dr. Silvana & Cia., Rodrigo Saldanha dos Abelhudos, e Zé Henrique do Yahoo, além das icônicas Paquitas. Completando o line-up, o cover oficial de Raul Seixas, Ayrton Ramos, promete emocionar o público com os grandes clássicos do eterno “Maluco Beleza”. Nos intervalos, quem comanda a pista é DJ Dom LV, DJ oficial da Festa Ploc, garantindo que a animação não pare um só minuto. Um espetáculo vibrante e cheio de energia.
SOBRE O EVENTO
A Festa Ploc 80’s é mais do que uma festa: é uma celebração nostálgica, cheia de cores, memórias afetivas e músicas que atravessaram gerações. O evento convida o público a caprichar no look retrô e mergulhar em um ambiente temático, repleto de clássicos que fizeram história nas rádios, programas de TV e pistas de dança.
Com a vista privilegiada e clima aconchegante da Casa do Flamboyant, em Jurujuba, o cenário fica perfeito para essa viagem no tempo, reunindo fãs da década de 80, amantes da boa música e quem busca uma noite diferente, animada e cheia de boas lembranças. Os ingressos já estão à venda pelo site: www.diskingressos.com.br
A realização é da Iniciato Produções e Marketing, empresa que há 25 anos traz os melhores espetáculos até você.
Serviço:
Evento: Festa Ploc 80’s - A Original
Data: 30 de Maio
Horário: A partir das 20h
Local: Casa do Flamboyant – Jurujuba, Niterói
Atrações: Silvinho Blau Blau, João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Dr. Silvana & Cia., Rodrigo Saldanha dos Abelhudos, e Zé Henrique do Yahoo, Paquitas e o cover oficial de Raul Seixas, Ayrton Ramos
Ingressos: www.diskingressos.com.br
Classificação: 18 anos