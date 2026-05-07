Festa Ploc faz Niterói reviver os sucessos dos Anos 80 e 90

Ilariê! A nostalgia vai tomar conta de Niterói. Chegou a hora de se divertir com a turma de artistas icônicos dos anos 80, todos ao vivo. A Festa Ploc 80s, a original, traz à cidade nomes como Paquitas e Silvinho Blau Blau, direto do túnel do tempo, para a charmosa Casa do Flamboyant, em Jurujuba, no próximo dia 30 de Maio (sábado), a partir das 20 horas,

O evento promete uma noite inesquecível, reunindo grandes nomes que marcaram gerações -- para a alegria dos fãs de todas as idades. No palco, a plateia vai encontrar shows ao vivo de artistas que são verdadeiros símbolos da cultura pop oitentista. O público poderá escolher entre opções de camarotes, pista e mesas. Os ingressos de primeiro lote já estão disponíveis online pelo site Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br) ou no ponto de venda físico EuroLuz, localizado na Rua Silva Jardim, 147, Ponta D’Areia.

Silvinho Blau Blau | Foto: Divulgação

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Entre as atrações confirmadas estão nomes que fizeram história na música brasileira, como Silvinho Blau Blau, João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Dr. Silvana & Cia., Rodrigo Saldanha dos Abelhudos, e Zé Henrique do Yahoo, além das icônicas Paquitas. Completando o line-up, o cover oficial de Raul Seixas, Ayrton Ramos, promete emocionar o público com os grandes clássicos do eterno “Maluco Beleza”. Nos intervalos, quem comanda a pista é DJ Dom LV, DJ oficial da Festa Ploc, garantindo que a animação não pare um só minuto. Um espetáculo vibrante e cheio de energia.

SOBRE O EVENTO

A Festa Ploc 80’s é mais do que uma festa: é uma celebração nostálgica, cheia de cores, memórias afetivas e músicas que atravessaram gerações. O evento convida o público a caprichar no look retrô e mergulhar em um ambiente temático, repleto de clássicos que fizeram história nas rádios, programas de TV e pistas de dança.

Com a vista privilegiada e clima aconchegante da Casa do Flamboyant, em Jurujuba, o cenário fica perfeito para essa viagem no tempo, reunindo fãs da década de 80, amantes da boa música e quem busca uma noite diferente, animada e cheia de boas lembranças. Os ingressos já estão à venda pelo site: www.diskingressos.com.br

A realização é da Iniciato Produções e Marketing, empresa que há 25 anos traz os melhores espetáculos até você.

Serviço:

Evento: Festa Ploc 80’s - A Original

Data: 30 de Maio

Horário: A partir das 20h

Local: Casa do Flamboyant – Jurujuba, Niterói

Atrações: Silvinho Blau Blau, João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Dr. Silvana & Cia., Rodrigo Saldanha dos Abelhudos, e Zé Henrique do Yahoo, Paquitas e o cover oficial de Raul Seixas, Ayrton Ramos

Ingressos: www.diskingressos.com.br

Classificação: 18 anos